ЦСКА — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.80.

Последние четыре встречи ЦСКА выиграл — у «Пари НН» (2:0) в Кубке России и у «Ахмата» (3:0), московского «Динамо» (2:1) и махачкалинцев (1:0) в РПЛ. Игорь Акинфеев держит марку в первенстве, но в кубковых матчах Марко Николич даёт практику Владиславу Торопу.

Три из четырёх матчей в Кубке России 20-летний вратарь отыграл «на ноль». У красно-синих отличная глубина состава, и главный тренер умело ею пользуется. Но пока армейцы не гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Они возглавляют таблицу группы с 11 очками, опережая «Ахмат» и «Краснодар» на два очка.

В случае если подопечные Марко Николича проиграют, а «быки» победят «Пари НН», ЦСКА придётся довольствоваться путёвкой в Путь регионов. Красно-синие правильно настраиваются на соперников любой сложности. Поэтому проблем с грозненцами быть не должно. К тому же москвичи уже дважды обыгрывали их в этом сезоне — 2:0 и 3:0.

«Ахмат» призвал Сергея Ташуева спасти ситуацию. В Кубке России получается неплохо. При нём грозненцы одержали две победы — во встречах с «Пари НН» (2:1) и с «Краснодаром» (3:0). У команды неплохие шансы пройти в плей-офф Пути РПЛ. Для этого нужно либо обыграть ЦСКА, либо ждать поражения «быков» от нижегородцев. Второй вариант выглядит менее вероятным.

Интересно, что если в кубковых матчах подопечные Ташуева выигрывали, то в РПЛ показывают совсем плохие результаты. Четыре из пяти встреч в первенстве под руководством нового тренера завершились поражениями. Судя по всему, «Ахмат» не сможет придумать ничего нового, чтобы удивить ЦСКА. Важно, что армейцы будут мотивированы как минимум не проиграть. В принципе, ничья их устраивает. Вот только команда будет играть с полной самоотдачей. Не в правилах Марко Николича довольствоваться малым. Предлагаем ставку на победу армейцев с форой (-1.5) за 2.80.