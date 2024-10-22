Букмекеры назвали шансы «Ювентуса» продлить серию побед в Лиге чемпионов

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22 октября на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт». Начало игры — в 22:00 мск.

«Ювентус» стартовал в Лиге чемпионов с двух побед, в активе «Штутгарта» после двух туров лишь одно очко.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех «Штутгарта» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.