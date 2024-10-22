«Ювентус» — «Штутгарт»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Ювентус» — «Штутгарт».

Ставка: «Ювентус» победит за 1.90.

В Лиге чемпионов «старая синьора» смотрится особенно здорово. Она обыграла ПСВ (3:1) и крепкий «РБ Лейпциг» (3:2). Примечательно, что немецкий клуб туринцы победили в меньшинстве. Совместная работа с Тьяго Моттой сопутствует прогрессу Душана Влаховича. Результативность 24-летнего сербского нападающего стала лучше. В восьми матчах в Серии А и в двух играх в Лиге чемпионов он забил семь мячей и отдал один голевой пас.

У «Штутгарта» дела идут не так здорово. Относительно прошлого сезона он смотрится плохо. «Швабы» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. Они выиграли только 3 из 11 матчей во всех официальных турнирах.

В Лиге чемпионов у подопечных Себастьяна Хёнеса совсем всё тухло. Они уступили мадридскому «Реалу» (1:3) и не сумели дома обыграть пражскую «Спарту» (1:1). При всём изобилии ударов с чехами «Штутгарт» создал только 1.90 xG. Если с андердогом у «швабов» возникли столь большие трудности, то чего от них можно ждать в матче с «Ювентусом»? В 10 встречах подопечные Мотты пропустили всего лишь четыре мяча.

Разница в классе между командами большая. По уровню игры нынешняя «старая синьора» близка к мюнхенской «Баварии», которой «Штутгарт» в матче последнего тура Бундеслиги уступил с разгромным счётом 0:4. Вряд ли «Юве» забьёт так же много, но у него есть все шансы на победу. Безвыигрышная серия «швабов» во всех турнирах насчитывает уже четыре встречи.

Поставить на то, что туринцы обыграют «Штутгарт», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Преимущество команде Тьяго Мотты даст поддержка родных трибун. Тренер радует болельщиков. Хорошие результаты вкупе с классной командной игрой не могут не вызывать удовлетворения.