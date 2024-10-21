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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Кубка России

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Кубка России
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22 октября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак». Начало игры — в 18:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 2.02. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2020 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 3.80. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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