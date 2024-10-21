Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогнозы и ставки на матч Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогнозы и ставки на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
«Монако» — «Црвена Звезда». Головин позабыл о поражениях
«Монако» — «Црвена Звезда». Головин позабыл о поражениях

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение испанскому клубу. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20 — около 15% вероятности. Ничейный исход оценивается в 5.20 (19%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Мадриде получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57 (более 60% вероятности).

Материалы по теме
«Ювентус» — «Штутгарт». Тьяго Мотта непобедим в Лиге чемпионов
«Ювентус» — «Штутгарт». Тьяго Мотта непобедим в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android