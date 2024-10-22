«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия».

Ставка: «Реал» не проиграет + обе забьют за 1.95.

До октябрьской международной паузы мадридский «Реал» успел упустить победу над мадридским «Атлетико» (1:1) в дерби, проиграл французскому «Лиллю» (0:1) в еврокубке и обыграл только «Вильярреал» (2:0). За последнее, впрочем, можно похвалить.

Ситуация не сильно поменялась после перерыва на игры сборных. «Сливочные» с большим трудом одержали победу в прошлом туре испанской Ла Лиги над «Сельтой» (2:1). СМИ сообщают даже, что главный тренер Карло Анчелотти был в гневе после первого тайма.

К счастью и спокойствию фанатов, стоит обратить внимание на слова Карло Анчелотти о форме лидеров. После забитых мячей в ворота «Сельты» итальянец выделил растущую форму Мбаппе и Винисиуса. На таком фоне логично ожидать, что француз и бразилец могут отличиться снова. Тем более что оборонительная игра немецкого соперника вызывает вопросы.

После громкой победы над шотландским «Селтиком» (7:1) в Лиге чемпионов дортмундская «Боруссия», видимо, настолько поверила в себя, что проиграла «Униону» (1:2) на внутренней арене. Октябрьский перерыв пошёл на пользу — в последнем туре чемпионата Германии получилось обыграть «Санкт-Паули» (2:1). Настроение должно улучшиться, но очередной пропущенный мяч держим в уме.

Показательным также является тот момент, что дортмундцы, равно как и мадридцы, в текущем сезоне гораздо лучше проводят домашние матчи. Например, «Боруссия» выиграла лишь один раз за четыре последних выезда при двух поражениях. «Реал», в свою очередь, выиграл все шесть встреч на домашнем стадионе с начала сезона.

А при таких раскладах ждать чуда от гостей не стоит. Скорее всего, немецкий клуб забьёт, но добыть больше одного очка будет невероятно тяжело. Ставка на то, что «Реал» не проиграет при голах в обе стороны, выглядит заманчиво. Альтернативный вариант — победа «Боруссии» с форой (+1.5). Большой разницы, судя по последним результатам, здесь не предвидится. Вероятный счёт — 2:1.