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«ПСЖ» — ПСВ: прогноз «Чемпионата»

«ПСЖ» — ПСВ: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «ПСЖ» — ПСВ.

Ставка: «ПСЖ» победит + обе забьют за 2.65.

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Справиться с предстоящим соперником «ПСЖ» должен в любом случае, если всё пойдёт по плану. ПСВ выдал отличный прошлый сезон — с запасом выиграл чемпионат Нидерландов, а в Лиге чемпионов дошёл до 1/8 финала, где пободался с дортмундской «Боруссией» (финалистом, на секундочку). А вот в нынешнем всё идёт уже не так гладко, как в прошлом.

Нидерландцы лидируют в своей Эредивизии, выиграв все девять матчей. Но уровень там, понятно, ниже, чем в той же Лиге чемпионов. В еврокубке клуб из Эйндховена уступил на выезде итальянскому «Ювентусу» (1:3) и португальскому «Спортингу» (1:1). Тут важно отметить, что забивали футболисты в обоих случаях своими силами — с игры.

С учётом нестабильности голкипера и обороны «ПСЖ» вполне логично ожидать гола от ПСВ и на этот раз. Однако понятно, что французский клуб — фаворит. У него крепче состав и лучше результаты, а у нидерландцев сейчас с победами на евроарене туговато. При таких раскладах можно ждать победы хозяев и голы в обе стороны.

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