«Факел» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» — «Зенит» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Кубок России, заключительный, 6-й тур группового этапа Пути РПЛ. «Зенит» отправится в гости к «Факелу» в Воронеж. Играют первая и последняя команды этого квартета. «Факел» подсластил себе сейчас ситуацию в группе победой над «Рубином» в гостях 1:0 и сохраняет ещё математические шансы на продолжение борьбы через Путь регионов. «Зенит» уже себе всё обеспечил, занял первое место с 13 очками, он недосягаем для своих конкурентов.

Матч на искусственном поле. Понятно, что изменения будут в составе. Понятно, что у «Зенита» сыграет Соболев, который всячески пытается себя показать и проявить вот в подобных матчах. Вроде как «Факелу» больше надо, но «Зенит», конечно, более мастеровитая, более искушённая и более выстроенная команда. Да, «Факел» сейчас в эйфории после победы в Грозном в чемпионате, но приоритет для «Факела», конечно же, именно матчи РПЛ. Поэтому, я думаю, состав у «Факела» сильно будет отличаться от того, что мы видели в чемпионате, как и у «Зенита», но мастерство скамейки гостей, конечно же, выше.

Я думаю, что «Зенит» точно не проиграет в Воронеже, и вряд ли это будет очень результативная игра, потому что «Факел» играет в три центральных защитника, упрётся и много при своих болельщиках постарается от «Зенита» не пропустить.

«Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.75 — мой прогноз на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».