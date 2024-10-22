«Факел» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Воронеже

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» — «Зенит» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.67.

«Я думаю, что здесь обе команды сделают очень большое количество изменений. «Зенит» все свои вопросы по выходу в следующую стадию закрыл. Ему нужно готовиться к матчу чемпионата, там, по-моему, у него дальше «Локомотив». У «Факела» ещё есть возможность догнать «Рубин». Но все понимают, что воронежцы сходят с дистанции, да и не нужен им сейчас Кубок России. Это только дополнительная нагрузка. А сейчас «Факелу» бы хорошо развить успех в чемпионате. Вытащили матч в Грозном, до сих пор тяжело поверить в эту победу. Но психологически это очень важно для воронежцев. Дальше дела могут пойти лучше.

У «Зенита» глубина состава несоизмеримо больше, чем у «Факела». Даже если там полностью выйдет резервный состав, то он должен побеждать. Класс выше. И там ребята должны выкладываться, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба. Тот же Соболев наверняка появится и должен забить.

«Зенит» сильнее, даже без должной мотивации на голом классе свои два мяча он забьёт и победит. «Факелу» в его ситуации надо экономить силы и ресурсы на матчи РПЛ», — приводит слова Титова «РБ Спорт».