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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.05.

«Очень любопытная ситуация сложилась в группе А, где «Спартак» уже обеспечил себе первое место и вышел по Пути РПЛ в плей-офф на «Ростов». А два динамовских коллектива, Москва и Махачкала, имея по восемь очков, поборются за выход из группы, соответственно, кто в Путь РПЛ, а кто — в Путь регионов.

Махачкала играет дома со «Спартаком». Совсем недавно эти команды встречались в рамках чемпионата, и была очень тяжёлая, вязкая игра. У «Спартака» мало что получалось, и в итоге сыграли вничью 1:1. Тогда «Спартак» играл основой. Понятно, что сейчас после поражения от «Краснодара» «Спартак» сделает определённые корректировки по составу: будут участвовать те, кто мало играет в чемпионате и больше играет в Кубке. Например, тот же Пруцев, Медина восстановился, он, скорее всего, в старте выйдет. Возможно, это будет Игнатов. Посмотрим, что напридумывает с составом и схемой Станкович.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но для Махачкалы это чрезвычайно важный матч. Мы знаем, что поле очень вязкое и тяжёлое в Каспийске, где соперников «Динамо» принимает, поэтому динамовцы точно упрутся. И их мотивация выше, чем у «Спартака». Я думаю, что, если «Спартак» не выиграет в этом матче, ничего страшного не произойдёт. А вот поражение махачкалинского «Динамо», конечно, местным болельщикам увидеть не хотелось бы.

Поэтому мой прогноз – «Махачкала не проиграет» за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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