«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру пути РПЛ Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Спартак» уже обеспечил себе победу в группе, а махачкалинцы ведут заочную борьбу за выход в Путь РПЛ. Продолжение состязаний в Кубке России обеим командам обеспечено. Честно говоря, думаю, махачкалинцев и Путь регионов вполне может устроить. Но в любом случае в этом матче я не жду ничего нового. Понятно, что у «Спартака» будет серьёзная ротация, тем более — на фоне крупного поражения от «Краснодара». Махачкала в любом составе играет примерно в одной и той же манере. Они местами стараются встречать высоко, прессинговать, а потом откатываются на свою половину поля, не давая проводить быстрые атаки. Поле в Махачкале не особенно позволяет играть в комбинационный футбол. Там и самим динамовцам тяжело забивать те моменты, которые они выжимают.

Я думаю, что надо ставить на «тотал меньше 2.5». Вроде бы мотивации должно быть больше у хозяев, но сомневаюсь, что они смогут много забить. Будет встреча походить на ту, что мы видели в чемпионате. Тогда сыграли 1:1. Сейчас или 0:0, или какая-то минимальная победа одной из команд. Число матчей Махачкалы с тремя и больше голами можно по пальцам одной руки пересчитать. А у них дома сразу могу вспомнить только с «Динамо» в Кубке России. Но это «Динамо», которое и забивает, и даёт создавать моменты у своих ворот», — приводит слова Титова «РБ Спорт».