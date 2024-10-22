«Динамо» Мх — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России 22 октября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Спартак».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.09.

«На кубковый матч во вторник команды выйдут после субботних поражений в чемпионате. «Спартак» даже дома остался без шансов против «Краснодара» (0:3), а махачкалинцы на своём поле достойно, но проиграли ЦСКА (0:1). Положение в кубковой группе таково, что красно-белые уже обеспечили себе первое место. Играя вдали от дома, спартаковцы, скорее, будут думать о следующем матче чемпионата в Нижнем Новгороде, где осечки просто нельзя допустить. А ведь следом дерби с ЦСКА! Свой неудачный кадрово-тактический эксперимент в игре с краснодарцами Станковичу предстоит проанализировать и предложить что-то новое. Но кубковый матч, тем более, с отсутствием серьёзной турнирной задачи, вряд ли что-то может значить и показать в этом смысле.

У Махачкалы в борьбе за вторую позицию в группе — равенство по очкам с «Динамо», которое только два дня спустя проведёт заключительный матч в Самаре. Задача махакалинцев: побеждать и ждать осечки конкурента, чтобы продолжить кубковый поход по пути РПЛ. Помимо летнего кубкового поражения (0:1), «Спартак» уже осенью в чемпионате сыграл вничью в Махачкале (1:1). Так что сейчас статистика личных встреч — не в пользу москвичей. А тут у «крепкого орешка» ещё и весомая турнирная задача! Добавим, что он в следующем туре РПЛ будет — тоже дома — играть с «Акроном». Вспомним и предыдущий кубковый матч Махачкалы — с «Крыльями», когда динамовцы на выезде сумели отыграть три мяча, в итоге уступив лишь в серии пенальти. И боевую кубковую ничью дома с «Динамо» московским — 2:2. И пусть команда Биджиева не побеждает в общей сложности в восьми матчах подряд, здесь зацепится за приемлемый результат у неё, думается, шанс есть. Тем более, что из этих восьми в основное время проиграны были лишь две», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».