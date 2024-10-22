«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала – «Спартак».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.96.

«Махачкалинцы достойно выступают в крайне непростой группе. 1-й тур — победа над «Крыльями Советов» 1:0, 2-й — обидное поражение в концовке от динамовцев Москвы. 3-й — и вовсе сенсация, победа над «Спартаком» в гостях — снова 1:0. В очередной игре с московскими одноклубниками махачкалинцы показали характер и на зубах вырвали ничью в основное время. Это при том, что по ходу игры команда Хасанби Биджиева уступала 0:2. В серии пенальти удача от них уже отвернулась, свой удар смазал Никита Глушков. Волю к победе «Динамо» показало и в гостевой игре с «Крыльями». К перерыву счёт был 3:0 в пользу самарцев, но во второй половине игры команда из Махачкалы перевернула ход событий. Дубль Агаларова и гол Гаджиева на 90+2-й минуте перевели игру в серию пенальти, здесь, как и в предыдущем случае, победить не удалось. «Динамо» уступило в серии 11-метровых 3:5 и упустило возможность подняться на чистое второе место.

«Спартак» все свои цели на групповой этап уже выполнил. Четырёх побед в пяти матчах вполне хватило для того, чтобы занять в группе первое место и стать недосягаемым для конкурентов. Ключевыми стали встречи с московским «Динамо». В домашней игре удалось победить с разгромным счётом 3:0, мячи на свой счет записали Угальде, Медина и Маслов. В ответном матче пришлось значительно сложнее, «Динамо» открыло счёт и к 20-й минуте вело 2:1, красно-белые пытались сравнять счёт до самого конца, и в итоге им это удалось. На 84-й минуте Мартинс уравнял шансы команд, а уже на 90-й Виллиан Жозе здорово реализовал штрафной — 3:2. «Спартак набрал 12 очков и вышел из группы с первого места.

Москвичи все свои проблемы решили, махачкалинцам же ещё только предстоит это сделать. Вполне вероятно, что Деян Станкович прибегнет к ротации, дав больше игрового времени резервистам. Добавим к этому то, что играть в гостях с «Динамо» сложно всегда, и получим прогноз на этот матч, тем более махачкалинцы борются за путёвку в плей-офф Пути РПЛ со своими московскими одноклубниками. «Динамо» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».