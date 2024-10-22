ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ЦСКА забьёт два или три гола за 2.05.

«ЦСКА, лидер группы С, дома сыграет против «Ахмата». Здесь ещё не всё очевидно и не всё понятно. ЦСКА себе ещё ничего не обеспечил. Ну, пожалуй, обеспечил только выход из группы, но не совсем понятно куда. ЦСКА играет прямой стык с «Ахматом», а «Краснодар» — с «Нижним». У «Ахмата» и «Краснодара» по девять очков, у ЦСКА — 11. Армейцам достаточно не уступить, и, соответственно, они пройдут дальше в Путь РПЛ. Это точно. А «Ахмату» надо обязательно выигрывать. А как выигрывать, «Ахмат» знает только в Кубке, потому что победы были над «Пари НН» и «Краснодаром», в чемпионате по-прежнему пока побед у подопечных Сергея Ташуева нет.

Команды играли недавно в чемпионате. ЦСКА уверенно разобрался с «Ахматом» — 3:0. Там был серьёзный, мощный разговор в перерыве в раздевалке, когда у «Ахмата» мало что получалось. Ну и с тех пор мало что изменилось. «Ахмат» по-прежнему не выигрывает, хотя была победа красивая над «Краснодаром» в Кубке.

Я думаю, что «Ахмат» подраскроется, если учесть, что ему надо побеждать, ЦСКА может на этом соперника подловить. У ЦСКА сейчас чуть удлинилась скамейка, стала поглубже, можно что-то попробовать подкорректировать Марко Николичу.

Мне кажется, ЦСКА минимум два мяча в ворота «Ахмата» забьёт, а больше трёх — вряд ли. Поэтому я остановлюсь на варианте, что ЦСКА дома против «Ахмата» при поддержке болельщиков забьет два или три гола. Коэффициент — 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».