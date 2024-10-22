ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России 22 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.45.

«А вот в этой группе ещё идет борьба за первые два места. Пока ЦСКА лидирует, а «Ахмат» по дополнительным показателям опережает «Краснодар». Армейцев устроит здесь и ничья в основное время. А «Ахмату», на мой взгляд, надо бы подумать, как наконец-то выиграть в чемпионате. 12 туров без побед – это что-то невероятное. Причём невозможно было представить, что грозненцы попадут в такую ситуацию. Но здесь проблемы наваливаются одна за другой, уверенности нет, и всё это выливается в отсутствие побед. Даже хорошие матчи в Кубке России не помогли. Мне кажется, что этим матчем «Ахмат» может и пожертвовать, тем более что обеспечили себе выход из группы.

А ЦСКА в отличном состоянии. Выиграли на тяжёлом выезде в Махачкале. И даже если будет ротация от Николича, то и полуторный состав покажет достойный футбол, тем более дома. Там уже не такая короткая скамейка, есть кого выпустить. Недавно обыграли «Ахмат» в чемпионате вообще без проблем – 3:0. Да и должны были крупнее побеждать.

Здесь поставлю на победу ЦСКА с форой (-1.5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».