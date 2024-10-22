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«Арсенал» — «Шахтёр»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Шахтёр»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Арсенала» в первом тайме с форой (-1.5) за 2.43.

«Арсенал» и «Шахтёр» сыграют в 3-м туре Лиги чемпионов. Здесь явный фаворит, конечно же, «Арсенал», если учитывать нынешнее состояние «Шахтёра». Клуб совершенно не в порядке, терпит неудачи в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины. В еврокубке донецкий клуб набрал всего одно очко – 0:0 с «Болоньей» в 1-м туре и 0:3 от «Аталанты» — во 2-м.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» тоже начал ЛЧ с ничьей, как раз с «Аталантой» (0:0). А затем уже команда Артеты уверенно переиграла «ПСЖ» (2:0). Поэтому здесь, естественно, будет победа «Арсенала». Только вот вопрос. с каким счётом?

Я думаю, что можно рассмотреть тут, например, вариант с победой «Арсенала» в первом тайме. А если вы хотите чуть побольше коэффициент, то и с форой (-1.5) можно», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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