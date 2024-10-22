«Ювентус» — «Штутгарт»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов в Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.

«Интересно сравнить, как эти два участника матча третьего тура Лиги чемпионов провели очередные матчи в чемпионатах Италии и Германии. Ведь 6 октября и те, и другие завершили вничью (1:1) игры на своём поле с не самыми сильными командами: «Ювентус» — с «Кальяри», а «Штутгарт» — с «Хоффенхаймом». Зато в последнем на данный момент туре в субботу явно подуставший из-за плотного графика «Юве» — снова дома — противостоял идущему с ним вровень «Лацио». На 24-й минуте, вследствие удаления у соперника, хозяева получили численное преимущество. Использовать которое они сумели только за пять минут до конца и то благодаря автоголу соперника.

«Штутгарту», который, видимо, не нуждался в отдыхе и даже провёл товарищескую встречу во время международной паузы, теперь в Мюнхене противостояла «Бавария». После ничейного первого тайма гости пропустили один, а потом, возможно, мыслями уже находясь в Турине, ещё три (0:4).

Заметим, что «Ювентус» в общей сложности уже третий матч подряд будут проводить дома. И что два клуба до этого момента не встречались ни разу. В группе у «Ювентуса» две победы (3:1 дома над ПСВ и волевая 3:2 при игре в меньшинстве в гостях над «Лейпцигом»). А у «Штутгарта» — поражение от «Реала» в Мадриде — 1:3 и ничья дома с пражской «Спартой» — 1:1.

Обе команды в их сегодняшнем виде отличает мощная атака. А вот к защите «Штутгарта» есть вопросы: проблемы были заметны и в игре с «Реалом», где испанцы должны были забивать даже больше, и в матче с аутсайдером турнира «Спартой». У «Ювентуса» на острие — разыгравшийся Влахович. Но есть ли кем эффективно заменить важных для атаки и на сегодняшний день травмированных Копмейнерса, Гонсалеса, Милика? Если «Ювентус» не проигрывает в 10 матчах подряд, то «Штутгарт» в 4 подряд не побеждает. Предполагать, что эта серия немецкого клуба прервётся в матче ЛЧ против несомненного гранда на его поле, я бы не рискнул. Да и ничья выглядит проблематичной», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».