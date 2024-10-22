«Ювентус» — «Штутгарт»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Турине

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.60.

«В 3-м туре Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Штутгарт». Ещё в прошлом сезоне победитель тут был бы очевиден, я считаю. Но сейчас в их паре, в общем-то, всё ясно.

«Ювентус» сильно улучшил свои результаты в сравнении с прошлым сезоном. Да, пришёл новый тренер, частично сменился состав. В итоге в этом сезоне клуб ещё ни разу не проиграл. Более того, он пропускает минимум голов в Серии А — всего один за восемь туров. Правда, зачастили туринцы с ничьими недавно, в том числе не справились с «Эмполи» (0:0) и «Кальяри» (1:1). Из-за этого подопечные Тиаго Мотты идут теперь вторыми. Но их отставание от лидирующего «Наполи» не такое большое — три очка.

«Юве» в Лиге чемпионов тоже стартовал удачно. Он выиграл в двух встречах с сильными представителями Нидерландов и Германии — 3:1 с ПСВ и 3:2 с «Лейпцигом». Оба маича были тяжёлыми, но «старая синьора» справлялась со сложными ситуациями, перестраивалась и добывала по три очка.

А вот «Штутгарт» тоже сильно изменился в сравнении с прошлым сезоном, правда, в худшую сторону. Летом у него тоже произошли изменения. По последним результатам уже всё становится ясно — они идут на серии без побед из четырёх матчей. В Бундеслиге коллектив недавно не смог обыграть «Хоффенхайм» (1:1) и «Вольфсбург» (2:2), и это я не вспоминаю про 0:4 на выходных от «Баварии». Там всё было очевидно. В турнире «Штутгарт» идёт ниже ожидаемого — на девятой строчке.

В Лиге чемпионов за два тура представитель Германии набрал одно очко. Да, он сходу проиграл «Реалу» (1:3), хотя и претендовал там на ничью. Но тут вопросы скорее к мадридцам, которые не так доминируют в этом сезоне. Ну а во 2-м туре «Штутгарт» уже не смог победить пражскую «Спарту» — 1:1.

В целом, тут для меня всё очевидно. «Ювентус» хорошо прогрессирует, в этом сезоне отлично выступает. Да, он время от времени играет вничью. Но сейчас в соперниках у него клуб, находящийся не в такой хорошей форме. Уверен, что три очка тут добудут итальянцы.

Я выбираю ставку на победу «Ювентуса» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».