«Ювентус» — «Штутгарт»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 22 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Штутгарт» в 3-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Очень любопытный матч нас ждёт в Турине. «Ювентус», набравший 100% очков после двух туров, победив ПСВ и «Лейпциг» на выезде, играет действительно очень и очень прилично под руководством Тьяго Мотты в этом сезоне. Очень драматичная игра получилась с «Лейпцигом»: в меньшинстве сумели два мяча забить, перестроились вообще. «Ювентус», конечно, радует. В соперниках у него «Штутгарт», который также радовал и в прошлом сезоне, и в этом сезоне тоже очень яркая игра в атаку. И практически во всех матчах «Штутгарт» забивает, за исключением последней игры в Бундеслиге, когда проиграли 0:4 «Баварии», не сдержав Гарри Кейна, отметившегося хет-триком. Посмотрим, сумеют ли сдержать Влаховича.

Но «Штутгарт» очень хорош был в матче с «Реалом», много созидал, много создавал, много не реализовывал. Посмотрим, как будет здесь. Если «Ювентус» возьмёт мяч под свой контроль, всё равно на контратаки от «Штутгарта» он будет попадать. А если туринцы отдадут мяч, «Штутгарт» обязательно что-то в позиционной атаке тоже сможет придумать.

«Ювентус» пропускал и в первой игре с ПСВ, и во второй игре с «Лейпцигом». Я думаю, что и в матче с ещё одним немецким клубом, скорее всего, у «Ювентуса» тоже будет обмен забитыми мячами. Мой прогноз на встречу «Ювентус» — «Штутгарт» — «обе забьют» за 1.67», — приводит слова Генича «РБ Спорт».