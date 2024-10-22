«Милан» — «Брюгге»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 3-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Брюгге».

Ставка: победа «Милана» за 1.50.

«Милан» после неудачного старта в последнее время выправил ситуацию в чемпионате Италии. В пяти турах лишь одно поражение, да и то от «Фиорентины», где красно-чёрные не забили два пенальти в ворота де Хеа. Зато есть четыре победы, включая успех в дерби с «Интером» 2:1. «Милан» уже на четвёртой строчке, но отстаёт от «Наполи» на пять очков. В Лиге чемпионов всё хуже. Проиграли дома «Ливерпулю» 1:3, хотя Пулишич открыл счёт в матче. Затем съездили в Леверкузен, но очков это не прибавило, 0:1.

«Брюгге» буксует в чемпионате Бельгии, они провалили старт, затем чуть выправили ситуацию, но в последнее время вновь спад. Всего одна победа в четырёх турах, да и то над «Вестерло», имеющего худшую оборону в лиге. Сейчас «Брюгге» четвёртый, а от первого места отстаёт уже на семь очков. В Лиге чемпионов дела чуть лучше. Хотя стартовали бельгийцы с домашнего поражения от «Боруссии» из Дортмунда 0:3. Затем отправились в Австрию, где благодаря голу новичка команды Тзолиса добыли минимальную победу.

Удивительно, но в турнирной таблице «Милан» ниже «Брюгге», итальянцы 32-е, бельгийцы 21-е, но таков календарь. Если учесть старт красно-чёрных, больше они не могут себе позволить разбазаривать очки, тем более — с командами, уступающими в классе, ведь в следующем туре им играть в Мадриде против «Реала». Лишь один вариант устроит итальянцев, его и выберем. Победа «Милана», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».