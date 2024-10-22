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«Милан» — «Брюгге»: прогноз Эдуарда Мора на встречу общего этапа Лиги чемпионов

«Милан» — «Брюгге»: прогноз Эдуарда Мора на встречу общего этапа Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Брюгге».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.74.

«Обе эти команды не являются претендентами на победу в Лиге чемпионов, однако именно эта игра мне кажется удобной и интересной для прогноза и ставок.

«Милан» пока неудачно играет в Лиге чемпионов, уступив в обоих матчах, но надо признать, что в соперниках были сильные клубы. Проиграл «Ливерпулю» и «Байеру» на выезде, а вот «Брюгге» свои три очка набрал, победив «Штурм». В 1-м туре бельгийский клуб уступил дома «Боруссии» без шансов, поэтому в данной встрече именно «Милан» является явным фаворитом.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» должен удачно провести этот матч, тем более что ещё в субботу Фонсека некоторым своим лидерам дал небольшой отдых явно с нацеливанием на матч в Лиге чемпионов. Единственная потеря — это Абрахам, которого заменили в субботу, и он, может, и не сыграет, а так состав вполне себе боевой.

Обе команды в своих чемпионатах находятся на четвёртых местах и на выходных одержали сложные победы. «Брюгге» сейчас явно слабее, чем в прошлом сезоне, когда взял чемпионат Бельгии. По составу эта команда явно несопоставима с «Миланом». Итальянцы должны уверенно выигрывать этот матч», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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