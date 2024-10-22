«Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д.

Ставка: тотал «Реала» 2-3 гола за 2.00.

«У нас повторение финала минувшего сезона Лиги чемпионов. «Реал» уже допустил осечку в этой Лиге чемпионов, уступив «Лиллю». Впереди у мадридцев матч с командой, которая выиграла обе свои встречи в этом турнире, причём с очень высокой результативностью. «Боруссия» уверенно победила и «Селтик», и «Брюгге».

Не знаю, насколько эта игра будет похожа на финал Лиги чемпионов, но, мне кажется, вряд ли можно будет найти какое-то сходство, кроме афиши. Понятно, что будут какие-то микродуэли. Нури Шахин отлично знает, как играть против «Реала», у Мбаппе зуб на «Боруссию», которая в прошлом сезоне сняла «ПСЖ» с пробега.

«Реал» уверенно отыграл матч с «Сельтой», и понятно, что держит в голове и чемпионат Испании, где впереди игра с «Барселоной», и в Лиге чемпионов нельзя упускать ситуацию, пусть и провели всего две встречи. В свою очередь, у «Боруссии» есть право на ошибку.

Не знаю, чем закончится эта игра, но результативность у «Реала» должна быть на уровне. Все лидеры сейчас в строю, все в деле и могут забивать. Минимум два «Реал» должен забить «Боруссии», но не больше трёх. Мой прогноз на этот матч — тотал «Реала» 2-3 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».