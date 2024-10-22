«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов 22 октября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 2.12.

«Это повторение финала Лиги чемпионов, но то уже всё в прошлом. Сейчас у руля «Боруссии» Нури Шахин, который был помощником прошлого наставника. В пятницу Дортмунд выиграл в Бундеслиге у «Санкт-Паули», но матч был непростым.

Надо признать, что у «Боруссии» есть проблемы в позиционной атаке, в начальной стадии атаки. Плохо играет под прессингом, часто теряя мячи. Это системная проблема, которая видна во всех матчах «Боруссии». К «Боруссии» есть вопросы и к Шахину есть вопросы — пока непростой сезон у команды. Хотя в Лиге чемпионов были две уверенные победы.

Сейчас в соперниках будет «Реал», а матч пройдёт в Мадриде. Да, у «Реала» есть проблемы из-за травм, в позиционных атаках сложности. Мадридцы пока вытаскивают сложные матчи и не выносят соперников в одну калитку. В команде пытаются адаптироваться к Мбаппе.

В пассиве «Реала» пока всего лишь одно поражение от «Лилля» в прошлом туре Лиги чемпионов. Очень сложно себе представить поражение «Реала» на своём поле после неудачи в минувшем матче.

В 1-м туре Лиги чемпионов у «Реала» были сложности со «Штутгартом», который просто раскатывал соперника в первые 30 минут игры, но мадридцы такие матчи дожимают. В чемпионате Испании была сложная победа над «Сельтой». В общем, «Реал» — неидеальный, но, как правило, забирает своё.

Думаю, что большого количества голов ждать не стоит и разгрома не будет, но «Реал» должен выиграть, поэтому берём победу мадридцев при ТМ 4.5», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».