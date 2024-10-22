«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз Романа Гутцайта на игру общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия».

Ставка: гол «Боруссии» в первом тайме за 2.40.

«Мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов в ближайшем туре будет принимать дортмундскую «Боруссию» у себя дома на «Сантьяго Бернабеу». В прошедшие выходные «Реал» обыграл «Сельту» на выезде со счётом 2:1. По содержанию игры проявилась в очередной раз тенденция, которая наблюдается часто в матчах мадридского «Реала» при Карло Анчелотти. В первом тайме «Реал» регулярно даёт возможность своему сопернику создавать немало моментов у своих ворот. Это было, например, и в стартовый день Лиги чемпионов, когда «Реал» принимал у себя на поле другую немецкую команду — «Штутгарт». Абсолютно точно «Штутгарт» заслуживал гол в первом тайме на «Сантьяго Бернабеу». Команда создала очень много моментов.

Теперь в гости приезжает дортмундская «Боруссия», которая в прошлом туре Лиги чемпионов разгромила «Селтик» со счётом 7:1. У «Дортмунда» есть прекрасные игроки в линии нападения. Это, конечно же, Адейеми, главный герой матча с «Селтиком». Это, безусловно, нападающий Гирасси. И ещё можно отметить Байно-Гиттенса, который стал главным героем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он определил результат в матче «Брюгге» — «Боруссия».

С учётом того, что у мадридского «Реала» впереди ещё «эль класико», а групповой этап Лиги чемпионов только-только начинается, мне кажется, что здесь может быть такая определённая история, связанная с тем, чтобы чуть-чуть экономить силы в матче домашнем с Дортмундом. Поэтому команда из Германии, которую тренирует бывший, между прочим, футболист мадридского «Реала» Нури Шахин, явно сможет рассчитывать на то, что несколько моментов у неё будет. И мне кажется, что некоторые из них придутся именно на первую половину игры. Мой прогноз на эту встречу – гол «Боруссии» в первом тайме», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».