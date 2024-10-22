«Реал» — «Боруссия»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«В 3-м туре Лиги чемпионов мы увидим встречу мадридского «Реала» и «Боруссии» Дортмунд. Это повторение финала прошлого розыгрыша турнира. Сейчас обе команды претерпели изменения, интересно посмотреть на то, чем закончится их встреча.

«Боруссия» явно находится в процессе изменений. Главное — это приход нового тренера, Нури Шахина, бывшего футболиста клуба. И пока что прямо блистательных результатов чёрно-жёлтые не показывают, по крайней мере в домашнем чемпионате. Трижды клуб уже терял очки, два раза проиграл не топовым соперникам — 1:5 со «Штутгартом», 1:2 — с «Унионом». В таблице «Боруссия» из-за этого идёт не так высоко. На выходных клуб одолел «Санкт-Паули» — 2:1.

Ну а «Реал» является одним из лидеров Ла Лиги, что, конечно, неудивительно. Хотя «Барса» лучше стартовала, долгое время шла на серии побед. Сейчас она всё ещё имеет небольшой отрыв от главного соперника по турниру. Провальных матчей в Примере у команды Анчелотти не было, только несколько досадных ничьих. На выходных «сливочные» играли с «Сельтой» и победили 2:1.

В Лиге чемпионов соперники по-разному провели первые туры. «Боруссия» очень уверенно стартовала, дважды победила с крупным счётом. Хотя в соперниках у неё были слабые команды — «Брюгге» (3:0) и «Селтик» (7:1). Разница забитых и пропущенных мячей позволяет дортмундцам возглавлять общую таблицу.

А вот «Реал» уже успел проиграть, причём не самому сильному клубу — «Лиллю» во 2-м туре (0:1). В 1-м туре команда Анчелотти тоже не без проблем разобралась со «Штутгартом» (3:1). В турнирной таблице представитель Испании идёт ближе к середине.

Обе команды имеют свои игровые проблемы. Но тем их встреча только интереснее становится. Я тут точно жду голов. «Боруссия» за два тура суммарно уже 10 голов забила, а «Реал» после неудачи в прошлом туре тоже в обороне отсиживаться не станет.

Всё же поставлю на победу «Реала» со счётом 2:1 — коэффициент 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».