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«ПСЖ» — ПСВ: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — ПСВ: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура Лиги чемпионов в Париже
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — ПСВ в 3-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.10.

«Лига чемпионов, 3-й тур. И начнем с матчей вторника. «Пари Сен-Жермен» дома сыграет против ПСВ. Что тут можно сказать? У Парижа три очка на данный момент, и поражение было абсолютно по делу в Лондоне от «Арсенала», дома, как мы помним, Париж обыграл «Жирону» с большим трудом. В чемпионате у Парижа, конечно, дела идут прекрасно, ещё прекраснее дела идут у ПСВ.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ПСВ пока забивает в каждом матче Лиги чемпионов, но набрал всего одно очко в домашней встрече с лиссабонским «Спортингом», сыграв вничью. А до этого он уступил «Ювентусу» на выезде со счётом 1:3. Понятно, что у себя дома ПСВ — король, девять матчей — все девять выигрышные, 27 очков. В последнем туре ПСВ обыграл «АЗ Алкмар» с ранним удалением у соперника. Но в Лиге чемпионов совсем другой уровень.

«Париж» проиграл и допустил уже осечку, а на этой дистанции в восемь туров в новом формате Лиги чемпионов ошибаться, особенно дома против такого соперника, ему нельзя. Я думаю, что «ПСЖ» включит все свои максимальные атакующие обороты, и всё, что не залетело в ворота «Жироны», может быть, залетит в ворота ПСВ.

Мой прогноз — «ПСЖ» выиграет с форой (-1,5) за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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