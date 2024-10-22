«Жирона» – «Слован»: прогноз Константина Генича на игру общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» – «Слован» Братислава в 3-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Слована» с форой (+2) за 1.94.

«В Испании в Каталонии «Жирона» будет принимать «Слован» из Братиславы. Может быть, не самая яркая афиша, но она по-своему любопытна и очень интересна, потому что «Жирона» — вообще дебютант Лиги чемпионов, и пока у нее 0 очков, как и у «Слована». У «Слована» вообще 2 чудовищные игры: команда Владимира Вайсса проиграла крупно «Селтику» (1:5) и «Манчестер Сити» (0:4). Но «Жирона», конечно, не «Манчестер Сити», может быть, там на уровне «Селтика». Но «Селтик» у себя дома может снести голову абсолютно любому сопернику. «Жирона» сейчас не такая.

В последнем туре «Жирона» проиграла дома «Реалу Сосьедад» — 0:1. И для меня, честно говоря, большое удивление, что у букмекеров «Жирона» вот таким явным фаворитом является в матче против «Слована». Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 1,18. Это вообще никуда не годится. «Слован» — команда крепкая, команда упертая, плюс у нее опытный тренер Владимир Вайсс, знающий, как выстраивать оборону против таких соперников в Лиге чемпионов. Поэтому, мне кажется, «Жироне» очень непросто будет в этой встрече.

Да, «Жирона» — фаворит, но разгрома «Слована» в этом матче я, честно признаюсь, не жду. Мой прогноз — «Слован» с форой (+2) за 1,94. Я бы еще даже рассмотрел с (+2,5) за коэффициент 1.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».