«Астон Вилла» — «Болонья»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Бирмингеме

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 1.90.

«Астон Вилла» и «Болонья» сыграют в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Если не знать, как в этом сезоне выступают соперники, кажется, что это встреча примерно равных команд. Но я всё же тут уверен в успехе хозяев поля. Особенно после той сенсации, что они сотворили в прошлом туре.

Во втором матче ЛЧ немногие верили в успех представителя Англии. Дело в том, что клуб встречался с «Баварией», которая на тот момент часто выигрывала с крупным счётом. Но подопечные Эмери смогли тактически переиграть соперника, использовали его слабости, лишили свободы на пространстве. С давлением «Бавария» не справилась и уступила — 0:1.

Таким образом, «Астон Вилла» набрала уверенные шесть очков после двух туров еврокубка. Она стартовала в турнире с победы над «Янг Бойз» (3:0). В целом «львы» находятся в прекрасной форме, они уступили только один раз на старте сезона — «Арсеналу» (0:2). Еще дважды сыграл вничью коллектив Эмери недавно, но в остальных матчах он только побеждал. В таблице Премьер-лиги «Вилла» идёт высоко.

Ну а «Болонья» сейчас совершенно не та, что в прошлом сезоне. Тогда клуб многих удивлял, особенно в Серии А, часто выигрывал и шёл высоко в таблице. Но сейчас всё можно понять, взглянув на статистику коллектива — только одна победа в сезоне, 2:1 с «Монцей». Правда, и поражений было всего два у красно-синих — от сильных соперников, «Наполи» (0:3) и «Ливерпуля» (0:2). Во всех остальных противостояниях «Болонья» только играла вничью.

Из-за таких слабых результатов команда идёт ниже середины таблицы Серии А — на 13-й строчке. В Лиге чемпионов у представителя Италии в активе пока только одно очко, который он набрал в 1-м туре — 0:0 с «Шахтёром». В целом не лучшие перспективы у «Болоньи» в этом турнире, даже за выход в 1/16 плей-офф ей будет тяжело бороться.

В общем, тут всё очевидно. «Астон Вилла» тяжелейшего соперника в прошлом туре обыграла. Не вижу, что остановит команду сейчас. Моя ставка тут — победа «Астон Виллы» с форой (-1) мяч с котировкой 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».