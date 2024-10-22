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«Милан» — «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Милан» — «Брюгге».

Ставка: «Милан» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.35.

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Подопечным Паулу Фонсеки совсем не везёт в Лиге чемпионов. «Дьяволы» стартовали с поражения от «Ливерпуля» 1:3, а затем проиграли «Байеру» — 0:1. Таким образом, «Милан» после двух матчей остался с пустыми руками. Вернувшись после международного перерыва, миланцы победили «Удинезе», но скромно — 1:0. После забитого гола команда Фонсеки осталась в меньшинстве, а затем два гола соперника были отменены. Чудом отскочили «дьяволы».

«Брюгге» начал общий этап с поражения от дортмундской «Боруссии» — 0:3, но реабилитировался, обыграв «Штурм» со счётом 1:0. К предстоящему матчу чёрно-синие подходят после победы 2:1 во встрече с «Вестерло».

Победить «Милан» на его территории — задача сложная. Даже для «Брюгге», у которого беспроигрышная серия в гостях насчитывает пять встреч во всех турнирах. Предпочтём вариант ставки на победу команды Паулу Фонсеки и тотал меньше 3.5 мяча за 2.35.

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