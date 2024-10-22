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«Арсенал» — «Шахтёр»: прогноз «Чемпионата»

«Арсенал» — «Шахтёр»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Арсенал» — «Шахтёр».

Ставка: «Арсенал» победит и не пропустит за 1.65.

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«Канониры» потерпели первое поражение в этом сезоне в последней встрече АПЛ. Они уступили «Борнмуту» 0:2. Несмотря на это, «Арсенал» должен подойти к матчу в Лиге чемпионов с оптимизмом. Тем более что предыдущие два он не проигрывал. Начал с ничьей в игре с «Аталантой» — 0:0, а затем победил «ПСЖ» со счётом 2:0.

Ожидать от «Шахтёра» чего-то сверхъестественного точно не стоит. Команда далека от формы тех времён, когда создавала проблемы грандам. На общем этапе Лиги чемпионов команда удержала ничью с «Болоньей» — 0:0, уступив по всем показателям, а также проиграла «Аталанте» — 0:3.

В этой встрече можно в качестве ставки выбрать победу «Арсенала» всухую за 1.65. Команда будет выступать дома, подойдёт к игре мотивированной после первого в этом сезоне поражения, а ещё она лучше по всем параметрам. Возможно, не обойдётся без разгрома.

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