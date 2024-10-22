«Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: «Астон Вилла» победит за 1.58.

Что творят «львы» в этом сезоне! Команда Унаи Эмери просто невероятна. В последнем матче в АПЛ она продлила беспроигрышную серию, победив «Фулхэм» со счётом 3:1. Пока у «Астон Виллы» только одно поражение, да и то пришлось на старт чемпионата Англии. В Лиге чемпионов она сначала разгромила «Янг Бойз» — 3:0, а затем совершила сенсацию, обыграв «Баварию» — 1:0.

«Болонья» не показывает классного футбола после того, как команду покинул Тьяго Мотта. Её результаты находятся на очень низком уровне. 7 из 10 последних матчей во всех турнирах «борзые» завершили вничью. В том числе в Лиге чемпионов с «Шахтёром» — 0:0. А «Ливерпулю» уступили – 0:2. В минувшей встрече в Серии А подопечные Винченцо Итальяно сыграли вничью с «Дженоа» со счётом 2:2.

Остановить такую «Астон Виллу» невозможно. Если «Бавария» не смогла, то что уж говорить о «борзых», показывающих очень слабый футбол. Прогнозируем победу «львов» за 1.58.