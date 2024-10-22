«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Филадельфия» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.60.

Америка восхищается игрой Мичкова, но тот факт, что команда идёт на серии из четырёх поражений, снижает оптимизм. В последнем матче с «Ванкувером» Матвей очков не набрал, а «Флайерз» проиграли разгромно — 0:3. Несмотря на то что грядущий матч состоится в Филадельфии, «Вашингтон» видится фаворитом.

У «Флайерз» даёт слабину вратарская позиция. Иван Федотов оказался совершенно не готов к НХЛ, и его сменщик Самуэль Эрссон тоже не справляется. Конечно, к защите также есть вопросы, но голкиперы совсем не выручают. Россиянин принял участие в двух матчах, в которых пропустил по пять шайб.

«Вашингтон», вопреки ожиданиям, набрал отличный ход. После поражения от «Нью-Джерси» (3:5) он собрался с силами и одержал три важные победы. «Столичные» обыграли сильных соперников — «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2) и отомстили «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

В матче с «Дэвилз» открыл счёт заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 40 шайб. Великая погоня продолжается! Вялый старт 39-летнего нападающего настораживал, но теперь можно выдохнуть с облегчением. Дальше прорвёт.

В четырёх матчах в НХЛ Овечкин отметился уже тремя результативными передачами. Команду раззадоривает влияние Александра на игру. Несмотря на эксперименты Спенсера Карбери, «Кэпс» показывают качественный хоккей, допускают мало ошибок и выступают с воодушевлением.

В отличном тонусе пребывают практически все ведущие хоккеисты «Вашингтона». Классное подспорье Овечкину составляют Джон Карлсон, Дилан Строум и Том Уилсон. Они регулярно радуют результативностью. Также на подъёме молодёжь, в том числе Алексей Протас и Коннор Макмайкл.

Главное — не утратить чувства собственной игры и победного настроя. Пока что «Вашингтон» смотрится очень собранно и интересно. Поставить на его победу в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.