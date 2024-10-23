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«Ростов» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита

«Ростов» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита
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23 октября на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Ростов» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу московского «Локомотива» можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

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