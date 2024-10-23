«Ростов» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» выиграет за 2.30.

Главному тренеру сборной России нужно что-то делать с комбинационной игрой «Ростова». Продолжать показывать такой футбол — просто преступление. Нелепых ошибок хватает, а вот качественной игры — минимум.

«Локомотив» в этом плане куда более устойчив и стабилен. Михаил Галактионов поставил отличный комбинационный командный футбол, который строится на технике и высокой скорости талантливой молодёжи. Сбои случаются, но редко. В матче последнего тура РПЛ произошёл один из них.

Железнодорожники сенсационно уступили «Химкам» (0:2). Они недостаточно хорошо подготовились морально к возобновлению сезона после небольшой международной паузы, недооценили соперника. За это пришлось заплатить.

Галактионову нужно брать ситуацию под контроль и исправляться. Он поставил клубу отличный динамичный футбол, который приятно и интересно смотреть. Остаётся только поддерживать уровень дисциплины. До встречи с «Химками» у тренера с этим был полный порядок.

Железнодорожники выиграли все пять матчей на групповом этапе Кубка России. Даже когда выход в плей-офф уже был гарантирован, они не стали расслабляться. Хорошая глубина состава позволяет Галактионову без потери в качестве распределять силы подопечных на РПЛ и Кубок России.

Поставить на победу красно-зелёных в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. До поражения от «Химок» победная серия подопечных Михаила Галактионова насчитывала шесть официальных встреч. Команда вернётся в победную колею.