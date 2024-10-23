«Брест» — «Байер»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов

23 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов французский «Брест» будет играть с немецким «Байером». Встреча состоится на стадионе «Стад дю Рудуру». Начало – в 19:45 мск.

Обе команды набрали по шесть очков по итогам двух туров общего этапа.

Букмекерские конторы считают фаворитами «фармацевтов» и предлагают поставить на победу «Байера» с коэффициентом 1.50. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1500 рублей.

Шансы «пиратов» оценили в 6.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.72.