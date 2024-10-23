«Брест» — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Лиги чемпионов «Брест» — «Байер».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

В первом же матче общего этапа подопечные Эрика Руа обыграли «Штурм» (2:1). На этом они не остановились и во встрече 2-го тура победили «Зальцбург» (4:0). Причём разгромил «Брест» такой опытный клуб на выезде. В двух последних матчах в Лиге 1 большой нагрузки на «пиратов» не было. Они выиграли у «Гавра» (2:0) и сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Поэтому почти наверняка команда Руа будет свежа.

«Байер» в полном порядке. Он тоже выиграл обе встречи на общем этапе Лиги чемпионов. Сначала леверкузенцы разгромили «Фейеноорд» (4:0), а затем победили «Милан» (1:0). Стоит отметить голкипера Лукаш Градецки – ни одного пропущенного гола.

В последнем матче первенства «Байер» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:1. Автором победного мяча стал Виктор Бонифасе, но в первом тайме он не смог реализовать пенальти. В превосходной форме находится Флориан Вирц. В Лиге чемпионов он забил два мяча, а в Бундеслиге – четыре. Хаби Алонсо опасался, что немец не сможет играть из-за подозрений на травму. Но во встрече с франкфуртцами он появился на поле.

Если у «Байера» точно неизвестно, будут ли отсутствовать лидеры, то в составе «Бреста» наверняка не будет Абдаллы Сима. Сенегалец в Лиге чемпионов забил три мяча. Он стал автором дубля в ворота «Зальцбурга». Но это шанс для других футболистов.

В качестве ставки мы предлагаем рассмотреть «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05. «Брест» уже доказал, насколько опасен на контратаках. Он не боится статусных соперников. «Байер» показывает характер, как и в прошлом сезоне. Пока в Лиге чемпионов в воротах леверкузенцев не побывало даже одного мяча. Но бесконечно так слаженно играть в защите «фармацевты» не смогут.