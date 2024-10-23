«Краснодар» — «Пари НН»: эксперты оценили шансы в Кубке России

23 октября в Краснодаре состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Краснодар» — «Пари НН». Начало игры — в 21:15 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.33. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1330 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 9.40. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 5.60.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении футболистов «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.