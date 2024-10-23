«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: «Краснодар» победит с форой (-1.5) за 1.96.

Краснодарцы идут без поражений в РПЛ. Они выиграли девять последних матчей первенства с общим счётом 24:4. Вот только в предстоящей игре «Краснодару» придётся обходиться без Джона Кордобы. Он отбывает дисквалификацию за удаление в прошлой игре с грозненцами. Тогда краснодарцы проиграли «Ахмату» (0:3). Из-за поражения от грозненцев подопечные Мусаева спустились на третью строчку в таблице группы. Чтобы не попасть в Путь регионов, им позарез нужна победа.

В этот раз в соперниках у краснодарцев «Пари НН», ходящий по лезвию ножа. Над нижегородцами постоянно висит угроза вылета в Первую лигу. Совсем недавно руководство из-за неудовлетворительных результатов и невнятной командной игры решило прибегнуть к смене главного тренера. Саша Илич был отправлен в отставку. Занял должность Виктор Гончаренко.

Не исключено, что с «Пари НН» у Гончаренко всё сложится. Белорусский тренер — хороший стратег и умеет мотивировать. Его дебют в качестве наставника нижегородцев получился противоречивым, но не в плане игровых моментов, а из-за итогового результата.

«Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), хотя смотрелся лучше соперника. Ключевым эпизодом стал назначенный в компенсированное ко второму тайму время пенальти, который вызвал много споров. Так или иначе, качественные изменения после назначения Гончаренко есть.

Другой вопрос, насколько нижегородцам хватит воодушевления и как сильно Гончаренко способен их изменить. Пока что клуб остаётся одним из аутсайдеров и претендентов на вылет в Первую лигу. Поставить на то, что «Краснодар» победит «Пари НН» с форой (-1.5), можно с коэффициентом 1.96.

Дело ещё в том, что у нижегородцев, по сути, нет мотивации. Они давно лишились шансов выйти в плей-офф Кубка России. В последнем матче в турнире «Пари НН» дома проиграл ЦСКА со счётом 0:2. Ждём нечто подобное и в этот раз.