Назван самый вероятный счёт матча «Реал» Мадрид — «Боруссия»

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Во вторник, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20 — около 15% вероятности. Ничейный исход оценивается в 5.20 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57 (более 60% вероятности). На гол в каждом тайме дают 1.55.

Самый вероятный исход — 2:1 в пользу «Реала» (8.20). Ничья 1:1 идёт за 8.40, на точный счёт 2:0 в пользу мадридцев дают 8.70.