«Атлетико» — «Лилль»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

23 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов испанский «Атлетико» будет играть с «Лиллем» из Франции. Встреча состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 мск.

По итогам двух туров общего этапа Лиги чемпионов в активе обеих команд по три очка.

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.54. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1540 рублей.

Шансы «догов» оценили в 7.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.