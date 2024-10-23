«Атлетико» Мадрид — «Лилль»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Атлетико» — «Лилль».

Ставка: «Атлетико» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

Фаворит очевиден, однако «Лилль» далеко не подарок. Кто знает, чего ожидать от подопечных Бруно Женезио в очередной раз. После поражения от «Спортинга» (0:2) на старте общего этапа Лиги чемпионов, «доги» сенсационно победили «Реал» (1:0). Единственный гол был забит с пенальти. Реализовал его Джонатан Дэвид.

«Лилль» не проигрывает пять последних матчей во всех турнирах. Кроме победы во встрече со «сливочными», подопечные Женезио обыграли «Гавр» (3:0) и «Тулузу» (2:1). Минувшую игру с «Монако» они завершили со счётом 0:0. Тоже неплохо.

Естественно, основная угроза воротам «Атлетико» будет исходить от Дэвида – автора гола в ворота «Реала» и пяти мячей в Лиге 1. Но также защитникам «матрасников» придётся следить за одним из лучших дриблёров Эдоном Жегровой. В общем, недооценивать «Лилль» точно не стоит.

Дома подопечные Диего Симеоне будут в отличной форме. Они ощущают поддержку болельщиков. Вряд ли «Лилль» сможет их обыграть, но на гол рассчитывать «доги» могут. Всё-таки у «матрасников» актуальны ошибки в обороне. Они пропускали в каждой из четырёх последних встреч. Поэтому прогнозируем победу «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.