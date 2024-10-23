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Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» на победу в Лейпциге

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» на победу в Лейпциге
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23 октября в немецком Лейпциге состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия). Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекер считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех «Лейпцига» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65.

Гол «Лейпцига» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.11. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.50.

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