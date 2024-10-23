«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.90.

У «Лейпцига» прекрасные результаты в чемпионате Германии. Команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице первенства. У подопечных Марко Розе столько же очков, сколько у лидирующей «Баварии», но немного похуже дополнительные показатели. А вот в Лиге чемпионов у «Лейпцига» проблемы. Команда уступила «Атлетико» (1:2) и «Ювентусу» (2:3).

Впереди «Ливерпуль». Арне Слот оказался достойным преемником Юргена Клоппа. Мерсисайдцы преуспевают сразу во всех турнирах. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, разгромили в Кубке лиги «Вест Хэм» (5:1), а в Лиге чемпионов обыграли «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0).

Настораживало сенсационное поражение в матче 4-го тура АПЛ от «Ноттингем Форест» (0:1), но Слот быстро сделал выводы, проведя работу над ошибками. После этого его подопечные в чемпионате победили «Борнмут» (3:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Челси» (2:1).

Главным героем матча с «аристократами» стал Мохамед Салах. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Всего в восьми матчах в АПЛ египтянин отметился пятью забитыми мячами и отдал столько же голевых пасов. Он вышел на шестое место в списке игроков, которые набрали больше всего очков по системе «гол+пас», опередив Серхио Агуэро. У Салаха 232 результативных действия.

Тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что за неделю просмотрел 38 матчей «Ливерпуля», чтобы как можно лучше подготовиться к встрече с мерсисайдцами. И всё равно это не помогло. У очень перспективного итальянского специалиста не получилось найти противоядие от Салаха. С трудом верится, что это удастся Марко Розе.