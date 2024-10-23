Букмекеры назвали фаворита матча «Барселона» — «Бавария»

В среду, 23 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры склоняются к успеху сине-гранатовых. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Баварии» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80 — это около 35% вероятности. Вместе с тем в ничейный исход не так сильно верят — коэффициент находится в районе 4.10 (24%).

Зато аналитики убеждены, что встреча 3-го тура Лиги чемпионов получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.36.