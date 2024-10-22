«Барселона» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Барселона» — «Бавария».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.38.

Сразу после сложнейшего противостояния в Лиге чемпионов «Барсе» предстоит провести «эль класико» с мадридским «Реалом» на внутренней арене. А там спор будет идти за дальнейшее лидерство в первенстве, так что не держать в уме это просто нельзя. Тренерскому штабу нужно будет что-то придумать.

Почему противостояние в Лиге чемпионов будет сложнейшим? Потому что «Бавария» сейчас тоже на ходу. После неожиданного поражения от «Астон Виллы» в Лиге чемпионов мюнхенская команда сыграла вничью с «Айртрахтом», забив трижды. Пауза на матчи сборных пошла на пользу. На выходных команда разгромила на своём поле крепкий «Штутгарт» (4:0).

Здесь стоит выделить фигуру Гарри Кейна. Англичанин снова оформил хет-трик, переезд в Германию из «Тоттенхэма» уже сложился довольно неплохо. Кстати, он не единственный представитель АПЛ, который сейчас трудится на благо Мюнхена. Руководство рискнуло, назначив на роль главного тренера Венсана Компани, и пока что задумки бельгийца работают. В Бундеслиге он делит лидерство с «Лейпцигом».

Вообще-то каждое противостояние с «Баварией» для «Барселоны» сейчас принципиальное. Может, вы забыли, но в августе 2020 года испанская команда получила исторические 2:8 от немецкой. Тогда ещё Ханси Флик тренировал соперника.

С тех пор оппоненты встретились четыре раза. «Барселона» проиграла в каждом случае, пропустила суммарно 11 мячей и ни разу не забила сама. А кто после такого не захочет поквитаться? С учётом того, что Ханс-Дитер Флик сильнее и опытнее Венсана Компани как тренер, а также отличного хода испанской команды и домашней арены, вполне можно ждать долгожданного реванша.