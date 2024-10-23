«Ман Сити» — «Спарта»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Спарта».

Ставка: «Ман Сити» победит + обе забьют за 3.15.

Предлагаю условиться — «Манчестер Сити» не станет валять дурака, а на поле не случится непредвиденного.

Английский клуб продолжает преследовать «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ. Отставание от конкурента после 8-го тура составляет всего одно очко. При этом сразу двое преследователей находятся в трёх очках от «горожан». В Лиге чемпионов же они считаются главными претендентами на прямой выход в плей-офф. Короче говоря, работа продолжается.

Кроме того, в общую группу после повреждения вернулся Кевин Де Брёйне. Это повысит вариативность и без того внушительной атаки подопечных Хосепа Гвардиолы.

«Спарту» вообще-то стоит похвалить. Команда борется с соседями из «Славии» за лидерство в чемпионате Чехии, в Лиге чемпионов набрала четыре из шести возможных очков за два тура и регулярно забивает. В еврокубке, кстати, оппоненты были крепкие — опытный «Ред Булл Зальцбург» (3:0) и хорошо показавший себя в прошлом сезоне «Штутгарт» (1:1). И всё же разница в классе очевидна.

Пожалуй, единственное, на что могут надеяться чехи в гостях у «Манчестер Сити», так это гол престижа. Или просто хотя бы какой-нибудь гол. Пражский коллектив забил подряд в 27 предыдущих матчах с разными соперниками в разных турнирах. Последний раз нападающие оставались без хлеба 11 мая, когда сыграли вничью со «Славией» (0:0) в том сезоне. То есть серия длится более пяти месяцев.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, несмотря на привычно хорошую реализацию моментов, у собственных ворот допускают большое количество ошибок. В пяти прошлых играх во всех турнирах у них пять пропущенных мячей. А ведь соперники попадались далеко не самые сильные. Скорее всего, «горожане» снова пропустят, хотя и почти наверняка одержат победу. То есть берём П1 либо через ТБ, либо через ОЗ.