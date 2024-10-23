«Аталанта» — «Селтик»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Аталанта» — «Селтик».

Ставка: «Аталанта» победит с форой (-1.5) за 2.12.

Бергамаски неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Они сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0). И если бы реализовали пенальти, то могли бы одержать победу. Но не вышло. Зато в следующей встрече «Аталанта» обыграла «Шахтёр» (3:0). Интересно, что после этого «богиня» будто бы набрала шикарную форму и в Серии А разгромила «Дженоа» (5:1) и победила «Венецию» (2:0).

«Селтик» должен быть полон уверенности перед матчем с бергамасками. Единственное поражение в этом сезоне он потерпел от дортмундской «Боруссии» (1:7) в Лиге чемпионов. Так прервалась девятиматчевая победная серия «кельтов». После этой неудачи в первенстве подопечные Брендана Роджерса обыграли «Росс Каунти» (2:1) и сыграли вничью с «Абердином» (2:2).

После того как «Селтик» обжёгся в игре с дортмундцами, он будет предельно осторожен и подойдёт к матчу взвешенно. Но никуда не спрятать проблемы «кельтов» в обороне, которыми «Аталанта» должна воспользоваться. Спрогнозируем счёт 2:0 в пользу бергамасков, а в качестве ставки возьмём победу итальянского клуба с форой (-1.5) за 2.12.