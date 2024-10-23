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«Бенфика» — «Фейеноорд»: прогноз «Чемпионата»

«Бенфика» — «Фейеноорд»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Бенфика» — «Фейеноорд».

Ставка: «Бенфика» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

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«Бенфика» уже успела сменить главного тренера. Роджер Шмидт не угодил руководству лиссабонского клуба, и на его место был назначен Бруну Лаже. Шесть побед подряд одержали «орлы» под руководством этого специалиста. В том числе обыграли «Црвену Звезду» (2:1) и разгромили «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

А вот «Фейеноорд» стартовал в Лиге чемпионов не так удачно. Он разгромно уступил «Байеру» (0:4). Однако потом подопечные Брайана Приске выиграли у «Жироны» (3:2). Так они реабилитировались за поражение от леверкузенцев. Следом уже в чемпионате Нидерландов «гордость Юга» обыграла «Твенте» (2:1) и «Гоу Эхед Иглс» (5:1).

«Фейеноорд», несомненно, очень сильный соперник. Но выступать он будет на выезде, да и с обороной плохи дела у клуба. Взять хотя бы два пропущенных мяча от «Жироны» и четыре — от «Байера» в Лиге чемпионов. Дома «Бенфика» должна обыгрывать соперника. Поставим на победу «орлов» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

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