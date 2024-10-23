«Янг Бойз» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за 2.40.

После заслуженной и похвальной ничьей с «Манчестер Сити» (0:0), «змеи» разгромили «Црвену Звезду» (4:0). Симоне Индзаги старался сохранить силы лидеров на очередную встречу. Очки миланцам очень нужны. Заметно, что действующий чемпион Италии расцветает. После победы над сербским клубом, он обыграл «Торино» (3:2) и «Рому» (1:0).

«Янг Бойз» тяжело приходится в этом сезоне. Мало того, что «пчёлы» находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Швейцарии, так они ещё и проиграли обе встречи в Лиге чемпионов. Сначала жёлто-чёрные уступили «Астон Вилле» (0:3), а затем – «Барселоне» (0:5).

У «змей» оборона особенно хорошо настраивается на еврокубки. Подопечные Индзаги не пропустили от «Ман Сити» и «Црвены Звезды», а в минувшем туре Серии А всухую обыграли «Рому». С учётом ужасных результатов «пчёл» наилучшей ставкой будет победа «Интера» всухую за 2.40.