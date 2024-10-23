«Оренбург» – «Химки»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Химки» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Абсолютно ничего не значащий и ничего не решающий матч пройдет в Оренбурге. Владимир Слишкович опять сыграет дома, на сей раз в Кубке против «Химок». Вот здесь можно почудить, поэкспериментировать, здесь можно попробовать какие-то варианты тактические, какие-то новые схемы, потому что «Оренбург» уже точно никуда не выйдет. У него ноль очков в группе B. «Химки» точно вышли через Путь регионов дальше по Кубку России, потому что у них 5 очков. «Ростов» они точно уже не догонят.

Когда на кону ничего сверхъестественного не стоит, когда тренеры будут экспериментировать, я думаю, ошибок в матче будет предостаточно. «Химки» сейчас, конечно, воодушевлены победой над «Локомотивом». «Химки» чуть перестраиваются, играют строже в обороне. Но здесь искусственное поле, здесь придется под соперника подстраиваться. А Слишковичу надо продолжать знакомиться со своей командой.

Я думаю, что будет банальный «верх» в этом матче, то есть «тотал больше 2,5» за 1,7. Даром!», — приводит слова Генича «РБ Спорт».